كيفن كوسنتر يكشف عن علاقته بالأميرة ديانا

كشف النجم العالمى كيفن كوستنر، عن علاقته بالأميرة الراحلة ديانا، مؤكدًا أنه كان يعلم بإعجابها به، وذلك ما أوضحه له ابنها الأمير ويليام.

النجم العالمى كيفن كوستنر

أضاف كيفن كوسنتر انه التقى الأميرة ديانا لمناقشة إمكانية المشاركة في بطولة تكملة لفيلمه "The Bodyguard" عام 1992، وذلك حسب ما نشره موقع pagesix.

كيفن كوستنر

وقال كوستنر في مقابلة لمجلة "بيبول" أنه بعد حوالي 15 عامًا: "لقد أجريت في النهاية محادثة لطيفة للغاية مع الأمير ويليام، لقد صادف وجودي في إنجلترا وتلقيت هذه الرسالة التي مفادها أن الأمير يود التحدث معي".

النجم العالمى كيفن كوستنر

كيفن كوسنتر يكشف كواليس لقاءه بالأميرة ديانا

وأكد كوستنر إنه التقى بأمير ويلز، البالغ من العمر الآن 41 عاماً، في غرفة بمفردهما مع تكديس الكراسي حولهما.

وتابع النجم الأمريكي: "لم يكن هناك أحد آخر، وتصافحنا، وكان أول ما خرج من فمه هو: "كما تعلم، كانت أمي معجبة بك نوعًا ما".

الأميرة ديانا

علاقة كيفن كوسنتر والأميرة ديانا

وأشار كوستنر إلى أنه غير مصدق أن ديانا يمكن أن تكن له مشاعرا، قائلاً بسخرية: "أعلم".

على الرغم من أن كوستنر وويليام تحدثا لمدة نصف ساعة، إلا أن الممثل "لن يقول أبدًا ما" الذي ناقشاه.

الأميرة ديانا

وأختتم حديثه: "لقد كان شيئًا جميلًا جدًا.. لقد تحدثنا للتو وانفصلنا ولم نصبح أصدقاء مراسلة أو نفعل أي شيء من هذا القبيل، ولكن لدي ذكريات جميلة عنها، وكيف تم الاتصال بي وما تحدثنا عنه".

