فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2024

أعلنت منظمة اليونسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فتح باب التقدم لنيل جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2024.

وأكدت منظمة اليونسكو أنه منذ عام 1967 يتم منح جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية، التميز والابتكار في مجال محو الأمية، وقد تم الاعتراف بـ 512 من المشاريع والبرامج التي نفذتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذه الجوائز المرموقة، تسعى اليونسكو إلى دعم ممارسات محو الأمية الفعالة وتشجع على تعزيز المجتمعات المتعلمة الديناميكية.

جوائز اليونسكو

وتتكون جوائز اليونسكو من الآتي:

1- جائزة اليونسكو/ الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي أُسِّسَتْ عام 1989، وتحظى بدعم جمهورية كوريا، وتهدف إلى الاهتمام بالبرامج التي تركز على تطوير وتنمية معرفة القراءة والكتابة القائمة على اللغة الأم، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز الملك سيجونغ لليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 20000 دولار).

2- جائزة اليونسكو/كونفوشيوس لمحو الأمية، وقد أُسِّسَتْ عام 2005، وتحظى بدعم جمهورية الصين الشعبية، وتهتم هذه الجائزة بالبرامج التي تُشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، لاسيما الفتيات والنساء، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز كونفوشيوس من اليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 30000 دولار).

وتُمنح هذه الجوائز للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، اعترافًا بإسهامهم المُتميز في تعزيز الجهود المبذولة؛ وتقديرًا لجُهودهم المُتواصلة في مجال محو الأمية، فيما يأتي موضوع الجائزة هذا العام بعنوان "تعزيز التعليم مُتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام".

ويجب على الراغبين في التقدم لنيل تلك الجوائز، استيفاء النموذج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض، عن طريق طلب إنشاء حساب مُستخدم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://unes.co/ilp-account.

وللمزيد من المعلومات عن الجوائز، وإجراءات تقديم الترشيحات، يُرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.unesco.org/en/prizes/literacy

وعلى الراغبين في الترشح، موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة من الاستمارة المُرسلة إلكترونيًّا، وخطاب معتمد بترشيح الجهة التابع لها المُتقدم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، في موعد أقصاه 5 يوليو 2024، حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المُقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل 19 يوليو 2024.

علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والأوراق المطلوبة، أو التي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.

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جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قد فازت بجائزة اليونسكو "كونفوشيوس" لمحو الأمية لعام 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.