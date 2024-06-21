أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

تصدرت الفنانة أسماء جلال، خلال الساعات الأخيرة تريندات السوشيال ميديا، بعد تشبيه البعض لها بالنجم الراحل مايكل جاكسون من خلال صورة ساخرة.

أول تعليق لـ أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

ردت الفنانة أسماء جلال، على تشبيه ملامحها بملامح النجم الراحل مايكل جاكسون في منشور ساخر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وشاركت أسماء جلال، متابعيها عبر خاصية الاستوري، الصورة الساخرة لها على وجه مايكل جاكسون، وعلقت عليها قائلة: "لا أعرف من صنعها، لكن أحببتها"، كما أنها اختارتها لتصبح صورة حسابها الرسمي إنستجرام.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

وتشارك أسماء جلال، في موسم عيد الأضحى 2024 بفيلمين هما "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال".

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أما فيلم "اللعب مع العيال"، يشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.