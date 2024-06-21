خلال أسبوع.. رفع 120طنًا من القمامة ورصد 8 مخلفات تموينية ببني سويف

نشر المركز الاعلامي لمحافظة بني سويف، تقرير مجمع عن ملفات النظافة والتجميل وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، بدائرة المركز ومدينة الواسطى، والتي من ضمنها استمرار أعمال النظافة اليومية حيث تم اليوم رفع مخلفات شوارع أحمد عرابي، سعد زغلول، الإبراهيمية، طراد النيل، المينا، فجر الإسلام، كليوباترا، جلال، شريف، الروضة، المنيل، أبو سعدة، الجمهورية، المسجد، خواجة، الزاوية، مصطفى النحاس، العمدة، وقرى الميمون.

المركز الاعلامي لمحافظة بني سويف

كما تضمن رفع مخلفات شوارع أبوصير الملق ، قمن العروس، إطواب، إنفسط ،ميدوم، بإجمالي 120 طنًا من القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة في كوم أبو راضي، بالإضافة إلى رفع نواتج التطهير أمام محطة مياه الشرب بمعصرة أبوصير.

فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.

بينما تم رصد 8 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية لقرية أبوصير الملق بالتعاون مع الإدارة التموينية، والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.