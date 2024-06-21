أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص مصابين ، من أسرة واحدة بتسمم غذائي في قرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في القليوبية

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بتسمم غذائي في القليوبية



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع 4 حالات تسمم غذائي بقرية كفر طحلة بمدينة بنها، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية وهم: شريف. إ. ر"11 سنة، و"دعاء. م. ب" 35 سنة، و"رمضان. إ. ش" 7 سنوات، و"إكرامى. ر. ش" 33 سنة وجميعهم مقيمين بقرية كفر طحلة بمدينة بنها، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس زوجة أب لقتلها نجل زوجها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

