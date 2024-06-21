محافظ بني سويف يوجّه باستمرار التيسيرات لانتظام امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات المواد الأساسية للدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي تستأنف غداً السبت 22 يونيو الجاري، بالمواد الأساسية المضافة للمجموع داخل 45 لجنة تضم أكثر من 19.1 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية والأدبية.

امتحانات المواد الأساسية للدور الأول لطلاب الثانوية العامة

حيث يواصل الطلاب غداً أداء الامتحانات بمادة اللغة العربية لتختتم في 17 يوليو المقبل لشعبة الأدبي بالفلسفة والمنطق، والشعبة العلمية (علمي علوم) بمادة الأحياء، ويوم 20 يوليو بالديناميكا لعلمي رياضة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم مع المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، للاطمئنان على استمرار توافر كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 10 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، وتستكمل بامتحانات المواد الأساسية حتى 20 يوليو المقبل.

وأشار هاني عنتر، وكيل الوزارة، إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، وتوافر كافة المتطلبات اللازمة لعناصر المنظومة، لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أية مستجدات، مع استمرار تفعيل غرفة عمليات المديرية وتواصلها الدائم بغرف عمليات المحافظة والوزارة من جهة، وغرف عمليات الإدارات التعليمية من جهة أخرى.

تأمين مركز توزيع الأسئلة

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتأمين مركز توزيع الأسئلة، وحظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفونات المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (سماعات، ساعات ذكية، أجهزة إلكترونية) تساعد على الغش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني، فضلاً عن منع دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة.

ووجه وكيل الوزارة بالتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه بعد انتهاء الامتحان يومياً، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، وورقة إجابة الأسئلة المقالية بكل دقة وبصورة صحيحة، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، ومراجعة الملاحظين للبيانات التي يدونها الطالب والتوقيع عليها بصحة البيانات.