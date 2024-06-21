سقوط تاجر مخدرات الوراق قبل ترويجه السموم على عملائه

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهم بالاتجار في المواد المخدرة وتوريجها على عملائه بمنطقة الوراق، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بإشراف رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,5مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، وطرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات.. وتم ضبط طرفى المشاجرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جهة اخرى قام الطب الشرعي في الإسكندرية، بسحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي أمام ستاد برج العرب، لتحليلها وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، ووصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب العينات اللازمة منه؛ تمهيدا لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

كانت نيابة العامرية ثان، قد أمرت أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى التسبب فى صدم مشجعتين من جماهير النادى الأهلى عقب المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعى النادى الأهلى أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.