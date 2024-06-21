طريقة استخراج بدل فاقد من بطاقة الرقم القومي.. يرغب الكثير من المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للسجل المدني، وفي إطار ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، يمكن استخراج بدل فاقد من بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية.

طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

في البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

الضغط على أيقونة بطاقة الرقم القومي

يجيب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

النقر على أيقونة ابدأ الخدمة.

يجب إدخال الرقم القومي السابق والبيانات المطلوبة منك.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

أخيرًا يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبك.

شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات السجل المدني.

أن يكون المقدم مصري الجنسية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، 515 جنيها.

فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.