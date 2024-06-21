خلافات على الأرض.. مزارع يحاول التخلص من جاره بالمراغة

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، مزارع في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليه مزارع آخر بالضرب، بماسورة حديد وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "أحمد . ر . ب . م" 26 سنة مزارع من مصاباً بكسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المصاب "محمود . ب . م . م" 62 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم "السيد . م . ح . ا" 31 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجل شقيقه بالضرب بقطعة حديدية مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية .

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمه ماسورة حديدية بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية نتج عنها إصابة مزارع في العقد السادس من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيسر وإصابة نجل عمومته يبلغ من العمر 58 سنة بجرح بالذراع الأيمن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة ودار السلام المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصابان بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عزت . ش . ا . ا" 60 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "محمود . م . ر . ع" 58 سنة عامل مصاباً بجرح بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي ونجل الثاني "إبراهيم . م . م . ر" 22 سنة عامل .

وطرف ثان "محمد . خ . خ . ش" 30 سنة مندوب بشركة خاصة ونجلي عمومته "محمود . ع . ع . س" 26 عامل زراعي و"فارس . ا . ع . م" 24 عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة حول الجيرة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .