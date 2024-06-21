سعر اليورو أمام الجنيه المصرية اليوم الجمعة 21-6-2024

ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-6-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

الدولار الأميركي

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو. وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.

واستقر الدولار عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاعه 0.78 بالمئة الليلة الماضية.