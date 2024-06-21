شروط القبول بمعهد تمريض الكهرباء 2024

دفعة جديدة.. أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول دفعة جديدة من الفتيات للعام الدراسي 2024-2025 من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي.

-بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

-شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

-شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

-شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

-شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.

-صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

-صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

ووضع المعهد مجموعة من الشروط والقواعد لقبول الفتيات، نستعرضها على النحو الآتي:

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.

إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

* اختبار الإملاء في اللغة العربية.

* اختبار في اللغة الإنجليزية.

* اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الألي.

* اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل (اختبار نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث– سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل– المعلومات العامة– الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها- المظهر العام – سلامة النطق– التناسق بين الطول والوزن)

* ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل (كشف نظر– كشف باطني– اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة ----الخ)، على أن يوقع الكشف الطبي للطالبات المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

أيام التقديم للعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع.

المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام 15 ألف جنيه

رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه

مواعيد قبول طلبات الالتحاق



ويبدأ معهد القمة للتمريض في تلقي طلبات الراغبات في الالتحاق بالعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع، من يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين وفقا للمواعيد الآتية:

- من 280 درجة حتى 276 درجة: الأربعاء والخميس 3 و4 يوليو.

- من 275 درجة حتى 271 درجة: السبت والأحد 6 و7 يوليو.

- من 270 درجة حتى 266 درجة: الإثنين والثلاثاء 8 و9 يوليو.

- من 265 درجة حتى 261 درجة: الأربعاء والخميس 10 و11 يوليو.

- من 260 درجة حتى 256 درجة: السبت والأحد 13 و14 يوليو.

- من 255 درجة حتى 250 درجة: الإثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو.