نظام غذائي يخفض خطر الإصابة بمرض السكر

أوضحت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة إيست فنلندا أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر وخاصة من النوع الثاني وفقًا لـ "مديكال إكسبريس".

ولاحظ فريق البحث هذا الارتباط لدى من لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقاس الباحثون استهلاك الطعام لدى 1500 شخص في منتصف العمر باستخدام استبيان تواتر الطعام، وقياس مستويات الغلوكوز باستخدام اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل المخاطر الجينية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى المشاركين في الدراسة بناءً على 76 متغيراً جينياً مرتبطاً بالسكر.

وتضمن النمط الغذائي "الصحي" الخضراوات، والتوت والفواكه، والزيوت النباتية، والأسماك، والدواجن، والبطاطس، والزبادي غير المحلى ومنخفض الدسم، والجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة.

وبالنسبة للعوامل الوراثية، تبين أن النظام الغذائي الصحي يرتبط باستقلاب أفضل للغلوكوز سواء للأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية منخفضة أو عالية للإصابة بالسكري.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مرض السكري من النوع الثاني ، وهو مرض وراثي قوي، يمكن الوقاية منه وتأخيره باتباع نمط حياة صحي، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.