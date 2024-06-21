كسوة وفسحة.. الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى | صور

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن، احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم.



وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام، فقد تم إصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

احتفال رجال الداخلية مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى



كما قامت وزارة الداخلية باصطحاب الأطفال داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين وكذا اصطحابهم للمتنزهات العامة والأماكن المخصصة للأطفال فى أجواء تجوبها الفرحة والبهجة بالعيد.



احتفال رجال الداخلية مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى

بهجة وسرور:

كان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، كما أعرب القائمون على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.



احتفال رجال الداخلية مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور الإنسانى والمجتمعى للوزارة والتواصل مع فئات المجتمع كافة، وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين كافة.

احتفال رجال الداخلية مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى



