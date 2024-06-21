يورو 2024.. الغيابات المحتملة تهدد فرنسا قبل مواجهة هولندا

إستهل منتخب فرنسا مشواره في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024 بفوز بشق الأنفس على النمسا بهدف نظيف، أحرزه ماكس ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه.



ورغم الفوز الصعب، ظهر كيليان مبابي ورفاقه بأداء غير مقنع، رغم ان المنتخب الفرنسي، أبرز المرشحين لنيل لقب اليورو، كونه يضم نجم من الصف الأول، يتقدمهم أغلى لاعب في أوروبا، والمنتقل حديثاً لقلعة ريال مدريد الإسباني.

ومن المتوقع مشاركه قائد فرنسا في القمة الهولندية، حيث شارك في تدريبات الديوك، منذ أول أمس الأربعاء، وظهر مبابي في الحصة التدريبية واضعا لصقا على أنفه "قناع نصف وجه"، وتدرب بشكل منفرد مع مدرب اللياقة البدنية.

كان نجم باريس سان جيرمان السابق، قد أصيب بكسر في الأنف، في الجولة الأولى ضد منتخب النمسا، عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولا متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو وسقط على الأرض واسيل دمائه، وغادر الملعب في آخر دقائق اللقاء والدماء تسيل من أنفه.

وقال مصدر طبي، ان صاحب الـ 25 عاما أنفه مكسور، ولكن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو أعلن إن نجم منتخب بلاده لن يحتاج إلى عملية جراحية، وسيكون على ما يرام في قمة هولندا.

وبدوره، أكد الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، انه تم صنع قناع مخصص لقائد الديوك، وهو قناع مصنوع من ألياف الكربون غير القابلة للكسر، وخفيف الوزن كي يتحمله الوجه.

ديشامب يستقر على بديل مبابي أمام فرنسا



ولن يكون أمام المدرب ديديه ديشامب، في حال غياب جوهرة المنتخب الفرنسي، سوى المهاجم المخضرم والهداف التاريخي للديوك أوليفييه جيرو، صاحب الـ 57 هدفا، والذي سيعتزل دوليا في نهاية العرس القاري.

وبات أنطوان جريزمان، جاهزاً لمباراة الليلة، بعدما أصيب هو الآخر في مباراة النمسا، بجرح قطعي في رأسه بعد أن نطح لوحة الإعلانات في أعقاب احتكاكه مع لاعب النمسا ماكسيمليان فوبر.

ورغم هذه الأنباء، فان الغيابات تقلق ديشامب قبل ساعات من قمة فرنسا وهولندا، وذلك بسبب احتمالية غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، أمثال ثنائي الدفاع ويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو، كوهما لم يخوضا التدريبات الجماعية الأخيرة، كذلك تحوم الشكوك حول اكتمال لياقة الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.

