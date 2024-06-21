الليلة.. قمة نارية بين فرنسا وهولندا في يورو 2024

تتجه مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ريد بول أرينا في لايبزج لمتابعة القمة النارية بين منتخبي فرنسا وهولندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويتصدر منتخب هولندا قائمة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الديوك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضاً، ولكن يتفوق البرتقالي بفارق الأهداف، فيما يأتي كل من بولندا والنمسا، في المركزين الثالث والأخير بدون نقاط.

ويملك المدرب رونالد كومان، عدة عناصر مميزة في تشكيلة منتخب بلاده، ويعتمد المدير الفني الهولندي على قائد الدفاع فيرجيل فان دايك، وزميله في ليفربول كودي جاكبو، كما يضم المنتخب ثلاثي قوي، متمثلاُ في المهاجم ممفيس ديباي، والمدافع الصلب دي ليخت، وناثان آكي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقه مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر إستهل منتخب فرنسا مشواره في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024 بفوز بشق الأنفس على النمسا بهدف نظيف، أحرزه ماكس ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه.

وشهدت المواجهة اصابة قوية لكيليان مبابي في الأنف الا أنها لن تعوق مشاركته في مباراة اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

موعد مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة منتخبي فرنسا وهولندا ضمن منافسات بطولة يورو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي مصر ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

تنقل مباراة منتخبي فرنسا وهولندا ضمن منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة بين سبورتس ماكس 1.