الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم

الطقس
الطقس

 حالة الطقس.. تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، ثاني أيام فصل الصيف، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

txt

اليوم.. الأهلي يتحفز لاستمرار الانتصارات واقتناص وصافة الدوري أمام الداخلية

 ويشهد الطقس اليوم، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يشهد وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 42 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة

مواد متعلقة

اليوم.. الأهلي يتحفز لاستمرار الانتصارات واقتناص وصافة الدوري أمام الداخلية

اليوم.. منتخب أوكرانيا يتحدى سلوفاكيا في موقعة حاسمة بـ يورو 2024

بتكلفة 30 مليار جنيه.. ميناء المكس الجديد خطوة لزيادة تجارة الترانزيت

الليلة.. قمة نارية بين فرنسا وهولندا في يورو 2024

ظواهر جوية مرتبطة بفصل الصيف.. تعرف عليها
الجريدة الورقية