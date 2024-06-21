استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم

حالة الطقس.. تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، ثاني أيام فصل الصيف، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويشهد الطقس اليوم، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، يشهد وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 42 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة