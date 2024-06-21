بتكلفة 30 مليار جنيه.. ميناء المكس الجديد خطوة لزيادة تجارة الترانزيت

كشفت هيئة ميناء الإسكندرية، عن عدد من المشروعات المختلفة التى ترفع تصنيف الميناء عالميا، عقب ثورة 30 يونيو في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستيعاب عدد أكبر من السفن، ومنها مشروع إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليار جنيه .

يحقق مشروع ميناء المكس الربط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويهدف مشروع إنشاء ميناء المكس لتحقيق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة من خلال إنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس ) وتصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن، وكذا اتباع أعلى مستوى تقنى لمواكبة المنافسة المحتدمة فى صناعة النقل البحرى ،وزيادة الطاقات الاستيعابية للتداول والتخزين،بالاضافة الي أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة ،وكذا استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت.

يعمل مشروع ميناء المكس على تحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير ،من خلال إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء ،وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية ،لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.

يهدف المشروع إلى إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلي 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا ، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.