وزير الرياضة يهنئ سيدات اليد بالفوز الثاني على التوالي في بطولة العالم بمقدونيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك بعد تحقيق المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، الفوز الثانى على التوالي ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا، والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى، والتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة.



حيث تغلب منتخبنا الوطني علي منتخب تونس بنتيجة 25-24 ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة، وكان المنتخب قد نجح في تحقيق الفوز في أولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16 من المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.



أشاد الدكتور أشرف صبحي بفوز فتيات اليد مواليد ٢٠٠٤، فهو إنجاز بالفوز المباراة الثانية على التوالي، وخاصة بعد توقف منتخبات اليد لفترة طويلة، فهي تُعد خطوة نحو الريادة المصرية في اليد على كافة الأصعدة والسير على درب منتخبات الرجال.



وأشار الوزير إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل، موضحًا أن منظومة كرة اليد المصرية مثالًا يحتذى به على المستوى التخطيطي في تطوير اللعبة بجميع أعمارها السنية سواء رجال أو سيدات، وخاصة مع وجود التدرج في توسيع قاعدة المنافسة الرياضية للعبة كرة اليد جاء وفقا لرؤية تكاملية لجميع القائمين عليها.



من جانب أعرب الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن سعادته بالمستوي الذي يقدمه بناتنا وحرص وطالبهم بالمزيد واستمرار التفوق، وحرص على علي توجيه الشكر للوزير الدكتور أشرف صبحي الذي تبني مشروع مع الاتحاد لعودة الشابات للمنافسات في كل المراحل السنيه لأول مرة في التاريخ، وبإذن الله أهدفنا وطموحتنا كبيرة ولكن بالتأكيد نحتاج بعض الوقت لنسير علي درب الكبار ، والشكر موصول للأجهزة الفنيه واللاعبين وكل منظومة كرة اليد.



يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.





