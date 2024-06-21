وزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال عيد الاضحى المبارك

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال فترة أجازة عيد الاضحى المبارك ، وتقارير المرور الدورية لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

وأوضح التقرير المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية استقرار الأوضاع وسلامه الجسور ومجري نهر النيل ، كما لم يتم رصد أي حالات تعدي خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى كافة المواقع .

فيما تواصلت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على إمتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل ، حيث شهدت هذه الفترة تواجد وعمل مكثف للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي (٥٠) حفار تواجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبري وأمام قناطر الدلتا .



وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولة للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات .