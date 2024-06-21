تشكيل منتخب هولندا المتوقع لموقعة فرنسا

أمم أوروبا

يخوض منتخب هولندا مباراة من العيار الثقيل أمام فرنسا، والتي من المقرر لها بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

تبدأ مباراة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و التي ستقام على ملعب "ريد بول ارينا" في مدينة لايبزيج الألمانية.

يهدف منتخب هولندا إلى لتحقيق الانتصار من أجل ضمان الصعود إلى دور ال16 بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب بولندا بهدفين لهدف ليحصد الثلاث نقاط الأولى في الجولة الإفتتاحية، وسيكون فوز الطواحين الهولندية على الديوك الفرنسية، بطاقة الحسم بشأن التأهل إلى الدور المقبل، بعدما صعدت منتخبات ألمانيا وإسبانيا لدور الستة عشر بشكل رسمي

تنطلق موقعة فرنسا وهولندا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس.

تشكيل هولندا المتوقع بقيادة كومان أمام فرنسا:

في حراسة المرمى: بارت فيربروجن

في الدفاع: فيرجيل فان دايك، ستيفان دي فري، دينزل دومفريس، ناثان أكي

في الوسط: رييندريس ، جيردي شوتن، جوي فيرمان

في الهجوم: ممفيس ديباي، تشافي سيمونز، كودي جاكبو.