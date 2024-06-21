الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، وذلك بطلب على الملاذ الآمن "الذهب" وسط توترات في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ووفق لوكالة "رويترز"، بحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2360.95 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وربح المعدن أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2374.60 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى OANDA: "على المدى القصير، فإن الدافع الحالي للحركة الصعودية للذهب مدفوع في المقام الأول بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الأخبار المتعلقة بالهجوم على غزة".

يذكر أن أمس الخميس، أدت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وأضاف وونج: "تطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض آخر لسعر الفائدة بعد سبتمبر، مما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار"، وأظهرت بيانات أمس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية، وانخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة، هذا بالإضافة إلى مبيعات التجزئة الفاترة في الشهر الماضي، مما يبقي خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر مطروحًا على الطاولة.

وقال لوكا سانتوس محلل ACY Securities: "على الرغم من أن التصحيحات ممكنة، إلا أن مستوى الدعم حول 2300 دولار يظل حاسماً بالنسبة للذهب، مع احتمال أن يتأثر أي تراجع كبير بالتحولات في المؤشرات الاقتصادية أو تحركات السوق المفاجئة".

فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 982.45 دولار، وربح البلاديوم 0.8% إلى 930.98 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.