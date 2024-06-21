5 أطعمة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان عليك تجنبها

يؤثر نمط حياتنا وعادتنا الغذائية على صحتنا وإهمالهم أو التعامل معهم بشكل خاطئ قد يؤدي للإصابة بالأمراض الخطيرة وعلى رأسها السرطان ذلك المرض اللعين الذي يسبب وفاة الملايين حول العالم.

ووفقا لموقع "jagran"، فإن السرطان مرض قاتل، ومن المهم جدًا تشخيصه مبكرًا، كما أن الوقاية لها أهمية كبيرة، حيث أن بعض عاداتنا الغذائية تدعو أحيانًا إلى هذا المرض الخطير، ولكن يمكن الوقاية من السرطان إلى حد كبير من خلال تعزيز نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي مغذِ، وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان ومنها:

الأطعمة المقلية

الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية يزيد من خطر زيادة الوزن ومرض السكري، وهذه الأشياء تزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

السكر والكربوهيدرات المكررة

استهلاك كميات زائدة من السكر والأطعمة النشوية يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، بجانب السمنة، وفي كلتا الحالتين، يزداد الإجهاد التأكسدي ويزداد أيضًا خطر الإصابة بالسرطان.

محليات غير طبيعية

وفقا لوكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تم تصنيف مادة الأسبارتام للتحلية الاصطناعية شائعة الاستخدام على أنها مادة مسرطنة بطبيعتها.

اللحوم المصنعة

تسمى اللحوم المحفوظة بالتمليح أو المعالجة أو التعليب أو التدخين باللحوم المصنعة، وينبغي تجنب استهلاك اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبسطرمة والسلامي وغيرها.

الخمور

يؤدي تناول الكحول إلى تحويل الكبد إلى الأسيتالديهيد، وهو مركب مسرطن.