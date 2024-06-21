طارق السعيد: هناك حكام موجهة ومرة حكم قالي "أدخل منطقة الجزاء وأحسبهالك"

قال طارق السعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق أن هناك حكام موجهين مؤكدا أنه حدث معه مواقف سابقة مع الحكام عندما لعب مع القطبين.

أضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية: لعبت لناديي الأهلي والزمالك، هناك حكام موجهة، "كان في حكم يقول لي أدخل منطقة الجزاء وأحتسب لك ضربة جزاء والله العظيم كان يحدث ذلك".

وواصل: هو كان حكمًا مشهوراً واسم كبير جدًا لو أنا وقعت خارج منطقة الجزاء يحسبها داخل منطقة الجزاء، ليس حبًا في ولكن للنادي.

وأشار: أؤيد قرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة، لأنه لا يوجد عدالة، هذا حق نادي الزمالك.

وأكد طارق السعيد أن مدافع الأهلي، محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر حاليًا، ولكن يعيبه الثقة الزائدة ولعبه يوجد فيه مخاطرة، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك هو أفضل لاعب في مصر.