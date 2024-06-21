أوكرانيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على جنوب روسيا

هاجمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، القوات المسلحة الأوكرانية مناطق ييسك وسيفيرسك وتمريوك في كراسنودار جنوب روسيا بطائرات بدون طيار.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس" قال مركز الاستجابة للأزمات في المنطقة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأوضح في بيانه أنه"في منطقة تيمريوك، أصابت الشظايا دار ضيافة في مستوطنة فولنا، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات".

"كما تم صد هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة ييسك، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية أيضًا".

وتابع المركز أنه تم إسقاط طائرات بدون طيار معادية في مستوطنة أفيبسكي أيضا، ولم تقع أي أضرار".

بوتين:روسيا مستعدة للتفاوض على تسوية الصراع الأوكراني سلميا



يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مؤخرا لوسائل الإعلام بأن روسيا مستعدة للتفاوض على تسوية الصراع الأوكراني في وقت مبكر من الغد، ولكن لتحقيق ذلك يتعين على جميع الأطراف المعنية دراسة مقترحات السلام.