أغاني يونيو 2024| كلمات أغنية وائل كفوري "حلو الحب"

يستمر الفنان وائل كفوري في إصداراته الصيفية بـ"حلو الحب"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”

كلمات أغنية حلو الحب وائل كفوري وصناعها

أغنية حلو الحب من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع:داني حلو، وتقول كلماتها :

بعدا الدّني بتجيب عشّاق الوفى وما خلصت اللّهفة بقلوب العاشقين والحب ّ بين النّاس بعدو ما اختفى وبعدو القلب بيدقّ وبينبض حنين حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين ويخلّيهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرو يفرقهن بُعد ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين حلو الحب حلو الحب حلو الحب كل حدا منّا مشتاق يعشق من قلبو يلاقي اللّي بيحبّو ويحلم معو ببكرا كلّحدا منّا لفراق وجّعو كفايي وناطر حدا جايي يمحيلو هالذّكرى حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين ويخلّيهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرو يفرقهن بُعد ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين حلو الحب حلو الحب حلو الحب

كلمات أغنية لآخر دقة

طرح وائل كفوري حديثًا أغنية “لآخر دقة”، والتي تخطت المليون مشاهدة، من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.

وتقول كلماتها “بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضلو جوا محفوظ ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب الا اسمك بقلبي بيضل جوا محفوظ ومكتوب إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا انت انا والايام إلك بفَتِّح عينيي وعلى صورة وجك بنام كل لحظة عنا ذكرى لبكرا انت وانا ومكتوب على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة وبشوف جوا بعيونك دنيي فيها ببقى”.

كلمات أغنية الوقت هدية

بجانب أغنية “الوقت هدية”، التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات رامي شلهوب، ألحان جمال ياسين، وتقول كلماتها “يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ غير البشر كلهن هي في شعور جديد عليي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية من نظرة صرت الناس من عيونها بعرف سرها واللي جوا بقلوبن مش متل اللي مبيّن برّا شفت بقلبها يلّي ما شفته قبلها بالمرة هيّي غيرهن كلهن هيّي في شعور جديد عليّي نظرتها ضحكتها علّموني الوقت هدية”.