نصائح هامة لحماية الشعر في المصيف| احذري المكواه

الشعر هو تاج الجمال لكل شخص، ويتطلب عناية خاصة ليظل صحياً وجميلاً، خاصة خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرض لأشعة الشمس والمياه المالحة، يمكن أن يتعرض الشعر للتلف والجفاف، لذا، من المهم اتباع نصائح وإجراءات معينة لحماية الشعر والحفاظ عليه خلال فترة المصيف.





نصائح للحفاظ على الشعر في المصيف

1. استخدام واقي الشمس للشعر:

- تمامًا كما تحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، يحتاج شعرك إلى الحماية أيضًا، واستخدم منتجات تحتوي على واقي شمس مخصص للشعر، أو استخدم قبعة واسعة الحواف لتغطية شعرك.





2. الترطيب العميق:

- استخدم بلسم مرطب عميق أو ماسك للشعر مرة أو مرتين في الأسبوع لترطيب شعرك بعمق، يمكن أن يساعد زيت جوز الهند أو زيت الأرغان في استعادة الرطوبة الطبيعية لشعرك.





3. الشطف بالماء العذب بعد السباحة:

- بعد السباحة في البحر أو المسبح، تأكد من شطف شعرك بالماء العذب فورًا. الملح والكلور يمكن أن يسببان جفاف الشعر وتلفه.





4. تجنب الأدوات الحرارية:

- حاول تقليل استخدام مجففات الشعر والمكواة الحرارية خلال فترة المصيف. الحرارة الإضافية يمكن أن تزيد من جفاف وتلف الشعر.





5. استخدام المنتجات الواقية:

- استخدم منتجات تحتوي على مكونات واقية مثل الزيوت الطبيعية والسيليكون، التي تشكل طبقة حماية حول الشعر وتحميه من العوامل البيئية الضارة.





6. تصفيف الشعر برفق:

- عند تصفيف الشعر، استخدم مشطاً واسع الأسنان لتقليل تكسر الشعر. تجنب تسريحات الشعر المشدودة مثل الضفائر الضيقة والكعكات التي قد تزيد من تساقط الشعر.





7. التغذية السليمة:

- تأكد من تناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، فيتامين C، والأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعزز صحة الشعر من الداخل.





8. قص الأطراف بانتظام:

- قص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع للمساعدة في التخلص من التقصف والحفاظ على مظهر الشعر صحيًا.





9. شرب الماء بكميات كافية:

- حافظ على ترطيب جسمك من الداخل بشرب كميات كافية من الماء يومياً. ترطيب الجسم يساعد في الحفاظ على صحة الشعر وجماله.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية شعرك والحفاظ على صحته وجماله خلال فترة المصيف، والاستمتاع بالعطلة دون القلق على شعرك، وتذكري أن العناية بالشعر هي عملية مستمرة وتتطلب الالتزام والاهتمام اليومي، وخاصة في الظروف البيئية القاسية.