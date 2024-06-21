اليوم.. عروض مجانية بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

تعود اليوم الجمعة عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية عقب توقفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تستكمل فعاليات الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، والمقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك على مسرحي قصر ثقافة روض الفرج والسامر بالعجوزة، وتستمر حتى نهاية يونيو الجاري.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء غد، العرض المسرحي "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير، وإخراج محمود الرفاعي.

العرض محاكاة تاريخية لنشأة الكيبوتس في الأراضي المحتلة، وتدور أحداثه داخل أحد الكيبوتسات عام 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي التاسعة مساءً يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "ملحمة السراب" لفرقة الشرقية القومية، عن نص الكاتب السوري سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.

وتصور أحداثه الصراع بين الخير والشر بإحدى القرى، من خلال شخصية "عبود" الثري العائد من إحدى الدول الأوروبية، ويسعى لمحو القيم والمبادئ المترسخة في أذهان أبنائها بدعوتهم للانفتاح والتشبه بالغرب، مستغلا الفقر الذي تشهده القرية.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور حتى 29 يونيو الحالي، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.

استمرارا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، قدم فرع ثقافة سوهاج عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

رحلة ترفيهية

ونظم فريق الموهوبين بالفرع رحلة ترفيهية لأطفال ملجأ مؤسسة البنين بالكوثر "كريمي النسب" لحديقة "فن بارك"، تضمنت فقرة فنية للأراجوز، بجانب الفقرات الفنية للمواهب وألعاب ترفيهية للأطفال، وقدمت فقرات للمواهب في الشعر والتمثيل والغناء، بالإضافة إلى ورش للرسم على الوجوه، وأخرى فنية للأطفال.

وبمركز العزيمة لمكافحة وعلاج الإدمان بسوهاج، أقيمت احتفالية ثقافية فنية تضمنت بعض الفقرات الفنية للمواهب، بجانب تقديم سكتش مسرحي بعنوان "اضحك للدنيا"، وعرض فني لفريق الموهوبين في مجال الإنشاد الديني قدموا فيها باقة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "قمر سيدنا النبي، صلوا على أنوار نبينا".