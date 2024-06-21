سر تحضير الأرز الريزو بطريقة المطاعم اللذيذة

الأرز الريزو هو أحد الأطباق التقليدية في المطبخ المصري والعربي بشكل عام، ويتميز بطعمه الغني والمميز، ويُعد الأرز الريزو من الأطباق السهلة التحضير والتي تتميز بقدرتها على تلبية الشهية لمختلف أفراد الأسرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.





الأرز الريزو

طريقة عمل الأرز الريزو

المكونات

- كوب ونصف من الأرز البسمتي أو الأرز المصري المتوسط الحبة.

- 3 أكواب ماء دافئ.

- ملعقتين كبيرتين زيت نباتي.

- ملح حسب الذوق.

- رشة فلفل أسود (اختياري).

- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.





طريقة التحضير

1. قومي بغسل الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا الزائد.

2. في قدر عميق، قومي بوضع الزيت وسخنيه على نار متوسطة.

3. أضيفي الأرز المغسول إلى الزيت المسخن وحركيه لمدة دقيقة حتى يتغير لون الأرز قليلاً.

4. أضيفي الماء الدافئ إلى القدر، وقدمي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة. ارفعي النار حتى يغلي الماء.

5. بمجرد الغليان، غطي القدر وخففي النار إلى الحد الأدنى واتركي الأرز يطهو لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا ويمتص الماء.

6. بمجرد الانتهاء، أتركي الأرز ليستريح لمدة 5-10 دقائق.

7. قبل التقديم، قومي بتفريغ الأرز بشوكة كبيرة لفصل حبات الأرز وتقديمه بشكل مفرود.





يمكن تقديم الأرز الريزو كمكون رئيسي أو مرافق لمجموعة متنوعة من الأطباق، مثل اللحوم أو الدجاج المشوي أو الخضروات المقلية، وتتميز هذه الوصفة ببساطتها وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتناول الطعام اليومي أو في المناسبات الخاصة.