الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد سعد يكشف لأول مرة سر انفصاله عن علياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

حرص الفنان أحمد سعد، على كشف تفاصيل انفصاله عن زوجته الرابعة «علياء بسيوني».

 

وأكد أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية إن المرأة هي المحرك الرئيس للرجل، قائلًا: «أي راجل نجاح أو فاشل، كانت هناك ست تقف خلفه».

أحمد سعد وعلياء بسيوني 

 

وأضاف أن زوجته الرابعة «علياء بسيوني» غيرت حياته بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يريد الزواج مرة أخرى.

 

وتابع أن زوجته والمرأة عمومًا لا تكل ولا تمل ولديها قدرة مهولة، موضحًا: «هي عندها تارجت لازم تحققه، القدرة لو تحولت إلى زن على الراجل بيحصل مشكلة».

أحمد سعد وعلياء بسيوني 

نكد وزن 

وأكمل: «زوجتي عندها صبر مهول، وعند كل الستات، لكن استخدامه ساعات بيكون في النكد والزن».

 

وأشار أحمد سعد إلى أن اختياراته فيما يتعلق بالمرأة كانت غريبة جدًا، موضحًا: «لكن أنا عندي مهم أوي لما بلاقي نفسي في حتة وحشة بختار الشخص اللي أسند عليه وأسلم له دماغي يقرر لي كل حاجة، لكن ده بمزاجي، كنت سياب لها تعمل كل حاجة وتقرر كل حاجة، وهي ساندتني كتير جدًا وساعدتني في كل حاجة حلوة».

سر انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وتابع: «اللي حصل بعد كده بينا، إن الشغل بدأ يزيد وياخد من حياتنا الأسرية»، مشيرًا إلى موضوع طلاقه ليس علاقة بواقعة ابنته، وتركها وهي مصابة بكسر من أجل عمله.

أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وأكمل: «أنا حاولت أكثر من مرة الجهاد على حياتنا الأسرية، لو أنا أناني كنت كملت حياتي لأني أنا كنت المستفيد الوحيد».

ويحيي النجم أحمد سعد  حفلا غنائيا في المغرب ضمن مهرجان موازين.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد لجمهوره مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والقديمة منها اختياراتى مدمرة حياتى ووسع وسع وكل يوم وغيرها.

وأبدي أحمد سعد سعادته بالمشاركة في المهرجان مؤكدا أنه يتشرف بالغناء في هذا المهرجان العظيم ويشتاق للجمهور المغربى وينتظر لقائه بشغف.

أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وتجاهل المطرب أحمد سعد الانتقادات التي تعرض لها من جمهوره، عقب ظهور في فيديو قام بنشره على حسابه الشخصي انستجرام، ظهر فيه من داخل الحمام وهو يقوم بالاستحمام.

شارك سعد، جمهوره مقطع فيديو آخر أثناء سفره لإحيائه حفل عيد الأضحى بالبحرين والذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس، حيث ظهر أثناء استقلاله طائرة خاصة على نغمات أغنيته "دب دب".

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