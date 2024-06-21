طريقة عمل سلطة بابا غنوج الشهية

سلطة بابا غنوج هي واحدة من أشهر المقبلات في المطبخ الشرق أوسطي، وهي تتميز بمذاقها الغني والمميز الذي يأسر الذوق بكل بساطة، ويعود أصل هذه السلطة إلى المطبخ اللبناني والفلسطيني، وقد انتشرت شهرتها في أنحاء العالم بفضل مذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها.



يعتبر الـ بابا غنوج خياراً رائعاً للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، إذ تتميز بمكوناتها البسيطة والمغذية.





طريقة عمل سلطة بابا غنوج

المكونات:

- 3 حبات من الباذنجان (الباتنجان)

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 3 فصوص من الثوم المفروم

- 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

- 2 ملاعق كبيرة من طحينة (سمسم مطحون)

- ملح حسب الذوق

- فلفل أسود حسب الذوق

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)





طريقة التحضير

1. قومي بشواء الباذنجان: قشّري الباذنجان وقطعيه إلى أقراص سميكة. ضعي الأقراص في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت واخبزيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً وتصبح لينة. دوري الأقراص لتحميص الجهتين.

2. بعد أن يبرد الباذنجان، قومي بإزالة القشرة الخارجية واهرسي لحم الباذنجان بواسطة شوكة أو مطحنة يدوية حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

3. أضيفي إلى الباذنجان المهروس الثوم المفروم، زيت الزيتون، عصير الليمون، والطحينة. امزجي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.



4. ضبطي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

5. قدمي السلطة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم إن رغبت.

6. يُقدم البابا غنوج عادةً مع خبز التوست أو الخبز العربي المحمص.

تُعدّ سلطة بابا غنوج خياراً رائعاً للتقديم في العديد من المناسبات والحفلات، حيث يمكن تناولها كمقبلات أو طبق جانبي، وتستمتع العائلات بتحضيرها معًا والتمتع بمذاقها الرائع والمنعش.