انطلاق مهرجان تيميتار في المغرب بمشاركة حمزة نمرة وفايا يونان وأبو

تستعد مدينة أغادير المغربية لاحتضان النسخة التاسعة عشرة من فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي، المقرر انطلاقه رسميا مساء الخميس 4 يوليو ويستمر ثلاثة أيام متواصلة.

مشاركة أشهر النجوم العرب فى نسخة استثنائية بالمهرجان

ويشهد المهرجان هذا العام نسخة استثنائية بمشاركة توليفة من أشهر النجوم العرب والمغاربة، من بينهم الفنان المصري حمزة نمرة الذي يتولى مهمة حفل الافتتاح، والمطربة السورية فايا يونان والفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي والفنانة المغربية أوم إضافة إلى المطرب المصري أبو.

حمزة نمرة وفايا يونان

ويحتفي تيميتار بالموسيقى الأمازيغية الأصيلة بمشاركة الفنانين حميد إنرزاف وفاطمة تاشتوكت وفرقة أودادن، وفرق أحواش، وحفلات لنجوم الموسيقى الشبابية المغربية، من بينهم فرقة "رباب فيزيون" وفرقة "ميتيور ايرلاين" وفرقة "جوبانتونجا"، إضافة إلى مهدي قموم وعزيز اوزوس والمطرب زكريا الغفولي، مع حفلات تكريمية خاصة لفنون الروايس والرايسات.



ويحتضن مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى الأمازيغية والعالمية قرابة أربعين حفلة غنائية من مختلف الألوان الموسيقية بين الجاز والبلوز والجناوة والراب والبوب، على مدار ثلاثة ليالي متتالية، في نسخة تشهد عودة المهرجان لموعده الصيفي الأصلي في شهر يوليو، بعد تقديمه العام الماضي دورة استثنائية خلال شهر سبتمبر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي



من جانبه قال المدير الفني للمهرجان، أن شعار مهرجان تيميتار "الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم" يعكس هدف ورسالة الكرنفال الموسيقي العريق بمزجه بين جذور الموسيقى المغربية مع مختلف الألوان الموسيقية من كل دول العالم، ويعد المهرجان ملتقى سنوي يجمع ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقي في مدينة أغادير، مؤكدا أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية تزامنا مع مرور عشرين عاما على بداية رحلة المهرجان".



تيميتار "علامات وثقافة"، يعد أحد أقدم المهرجانات الموسيقية في بلاد المغرب ومن أهم 25 مهرجان موسيقى حول العالم، ومختص بإبراز روح الموسيقى الأمازيغية الأصيلة مع مزجها بتجارب موسيقية عالمية من مختلف دول العالم، ويحتفل هذا العام بمرور قرابة عشرين سنة على تأسيسه، ويفتح أبواب حفلاته للجمهور من مختلف الأعمار في ثلاثة مسارح عملاقة في مدينة أغادير الساحلة على مدار لياليه الثلاثة.