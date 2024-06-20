صوص الباربكيو المنزلي.. طريقة سهلة للحصول على نكهة الشواء المثالية

صوص الباربكيو هو أحد أشهر الصلصات التي تُستخدم في تحضير الأطعمة المشوية، ويتميز بنكهته الغنية والحلوة مع لمسة من الحموضة والدخان، مما يجعله مرافقًا مثاليًا للعديد من الأطباق مثل الدجاج، واللحوم، وحتى الخضار، وتحضير صوص الباربكيو في المنزل يمنحك الفرصة لتخصيصه حسب ذوقك الخاص واستخدام مكونات طازجة وصحية، وخلال السطور التالية، نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير صوص الباربكيو اللذيذ في المنزل.





صوص الباربكيو

طريقة عمل صوص الباربكيو في المنزل

المكونات

- 1 كوب كاتشاب

- 1/2 كوب خل التفاح

- 1/4 كوب سكر بني

- 2 ملاعق كبيرة عسل

- 1 ملعقة كبيرة صلصة ورشسترشاير

- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

- 1 ملعقة صغيرة مسحوق البصل

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف (اختياري لإضافة بعض الحدة)





طريقة التحضير

خلط المكونات في قدر متوسط الحجم، قم بخلط الكاتشاب وخل التفاح والسكر البني والعسل وصلصة ورشسترشاير وعصير الليمون.

2. إضافة التوابل

أضف مسحوق الثوم، مسحوق البصل، البابريكا، الفلفل الأسود، والفلفل الحريف (إذا كنت ترغب في طعم حار).

3. التسخين

ضع القدر على نار متوسطة، وقلب المكونات جيدًا حتى تذوب السكر وتندمج المكونات.





4. الطهي

اترك صوص الباربكيو يغلي ببطء على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، مع التحريك بين الحين والآخر لمنع الالتصاق ولضمان توزيع الحرارة بالتساوي.





5. التبريد

بعد الطهي، اترك صوص الباربكيو يبرد تمامًا قبل استخدامه. يمكن تخزينه في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.





النصائح

- يمكنك تعديل كمية السكر أو العسل إذا كنت تفضل الصوص أكثر حلاوة أو أقل.

- لإضافة نكهة مدخنة، يمكنك إضافة قطرات قليلة من صوص الدخان السائل.





ويمكنك استخدام صوص باربكيو في المنزل لتتبيل الدجاج، اللحم، أو أي من أطباق الشواء المفضلة لديك، استمتع بمذاقه الرائع والمحضر بمكونات بسيطة وموجودة في كل مطبخ.