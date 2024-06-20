طريقة تحضير البسبوسة الشهية بخطوات بسيطة

تُعد البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة في مختلف البلدان العربية، وتتميز بقوامها الطري ونكهتها الحلوة التي تَسرُّ الصغار والكبار على حد سواء، وتتنوع طرق تحضير البسبوسة، حيث يمكن إضافة مكونات مختلفة مثل جوز الهند أو المكسرات لتعزيز النكهة، وفيما ياي سنقدم لك طريقة بسيطة لتحضير بسبوسة لذيذة، تجمع بين سهولة الإعداد والمذاق الرائع.





طريقة عمل البسبوسة

المكونات

- 2 كوب من السميد الخشن

- 1 كوب من السكر

- 1 كوب من جوز الهند المبشور

- 1 كوب من الزبادي

- 1/2 كوب من السمن المذاب

- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

- 1/2 كوب من اللوز المقشر للتزيين (اختياري)





لتحضير الشربات

- 2 كوب من السكر

- 1 كوب من الماء

- عصير نصف ليمونة

- 1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير الشربات:

- في قدر على النار، أضيفي الماء والسكر واتركيهما حتى يذوبا.

- بعد أن يبدأ المزيج بالغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق.

- أضيفي ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري) ثم ارفعي القدر عن النار واتركي الشربات ليبرد.





2. تحضير البسبوسة:

- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

- في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، جوز الهند، والبيكنج باودر.

- أضيفي الزبادي والسمن المذاب إلى الخليط، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن وساوي السطح.

- زيني الوجه باللوز المقشر إذا رغبت.

- ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا واخبزي البسبوسة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.





3. إضافة الشربات:

- فور إخراج البسبوسة من الفرن، اسكبي الشربات البارد فوقها وهي ساخنة.

- اتركي البسبوسة لتبرد تمامًا وتمتص الشربات.





4. التقديم:

- قطعي البسبوسة إلى مربعات أو حسب الرغبة وقدميها في طبق التقديم.