جنوب سيناء تشارك في زراعة 100مليون شجرة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث شاركت محافظة جنوب سيناء في مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة وتعد محافظة جنوب سيناء هي الأولي علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفذ المبادرة بعدد ٧٠ ألف شجرة خلال المرحلة الأولي للمبادرة التي تم تنفيذها في العام ٢٠٢٣ وذلك علي مستوي مدن المحافظة.

ويتابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن كثب مراحل استلام وتوزيع وزراعة الأشجار ومتابعتها بعد الزراعة ، وقد أفادا لدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة انه تم زراعة على مستوى المدن على النحو التالى ، راس سدر بعدد ١٠ آلاف شجرة والطور بعدد ١١ ألف شجرة ونويبع بعدد ١٠ آلاف شجرة ومدينة كاترين بعدد ٧ آلاف شجرة وطابا ودهب وابورديس وابوزنيمة بعدد ٥ آلاف شجرة لكل مدينة بإجمالي ٢٠ ألف شجرة ومدينة شرم الشيخ بعدد ١٢ ألف شجرة.

وقد تم زراعة هذه الأشجار في المدارس وجزر الطرق والمساجد ومراكز الشباب وفي الأودية وذلك للتوسع في المسطحات الخضراء والحد من تأثير ارتفاع الحرارة وقد تم التركيز علي الأشجار التي تجود زراعتها بمدن المحافظة مثل الزيتون والمانجو والليمون وبعض انواع الأشجار الخشبية والمزهرة التي تجود في مدينة شرم الشيخ.

وقد شارك طلبة المدارس ومجالس المدن ومديرية الزراعة في عمليات الزراعة وتدريب الطلبه علي عمليات الري والرعاية لهذه الأشجار لضمان استدامتها وجني ثمارها في المستقبل.

وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وإستكمالاً لجهود أجهزة الدولة لمعدلات الإنجاز التى حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، ووفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.