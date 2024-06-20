اضطرابات المناعة الذاتية: علامات على أن جسمك يهاجم نفسه

في اضطرابات المناعة الذاتية، يمكن للجهاز المناعي مهاجمة أنسجة الجسم وأعضائه، مما يسبب أعراضًا تتراوح من غير السارة إلى المنهكة.

اضطرابات المناعة الذاتية

الم المفاصل

عندما يهاجم الجهاز المناعي بطانة المفاصل ويسبب التهابها، فقد يشير ذلك إلى التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وفي الوقت نفسه، لا يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي دائمًا من الألم والتورم في المفاصل ويمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى إتلاف مجموعة متنوعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

عملية الالتهاب

إن عملية الالتهاب المصحوبة بالاحمرار والحرارة والألم والتورم هي أيضًا إحدى العلامات التي تشير إلى أن الجسم يهاجم نفسه ويظن أن أنسجته هي أنسجة غريبة، ويعد الالتهاب سمة مميزة لعدد من أمراض المناعة الذاتية، وأكثرها شيوعًا هو مرض الذئبة، وهو مرض معقد يتم تشخيصه غالبًا لدى النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 44 عامًا وله مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك التعب والحمى وآلام المفاصل وتصلبها والطفح الجلدي في الوجه.

خدر أو وخز

يقول الأطباء إن الخدر والوخز غالبًا ما يكونان أول علامات التصلب المتعدد يتميز مرض المناعة الذاتية هذا بحقيقة أن الجهاز المناعي يبدأ في تدمير الخلايا السليمة في الغشاء الذي يغطي الأعصاب بالإضافة إلى الخدر والوخز، تشمل أعراض التصلب المتعدد مشاكل في الرؤية (غالبًا ما تؤثر على عين واحدة فقط)، ومشاكل في التوازن، وصعوبة في المشي، وتصلب أو ضعف في الأطراف، والتعب الشديد.

مشاكل في الجهاز الهضمي

آلام البطن والإسهال ووجود دم في البراز والتعب وفقدان الوزن يمكن أن تصيب أولئك الذين يعانون من مرض كرون، والذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الجهاز الهضمي، مما يسبب التهابًا مزمنًا، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة.

مشاكل بشرة

تظهر في أمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية والذئبة، ويتسبب مرض الذئبة في ظهور طفح جلدي أحمر على شكل فراشة يؤثر على الأنف والخدين في حالة الصدفية، تدخل خلايا الجلد في الجسم في وضع الإفراط في الإنتاج وتتراكم وتشكل بقعًا خشنة أو حمراء أو متقشرة.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

قد تشير هذه العلامة إلى حدوث مرض السكري من النوع الأول، وهو أيضًا نتيجة لاضطرابات المناعة الذاتية التي تساهم في التهاب البنكرياس وغالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة، ولكن هذا النوع من مرض السكري يمكن أن يتطور في أي عمر وفي حالته، يقوم جهاز المناعة بتدمير خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على معالجة السكر وتحويله إلى طاقة.