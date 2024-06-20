القبض على المتهمين بالتشاجر فى الأميرية بسبب خلافات الجيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر قررت نيابة المرج، إحالة سائق "لودر" للمحاكمة الجنائية ، بتهمة القتل الخطأ بعدما دهس طفلة.

و كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، باصطدام آلة حفر "لودر" بطفلة بدائرة القسم، حيث أنه بالانتقال وسؤال والدتها (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، أقرت بأنه حال توجه ابنتها لأحد المحال التجارية لشراء بعض المستلزمات اصطدم بها "لودر" ولاذ قائده بالفرار تاركاً اللودر.

ونتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد اللودر سائق مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل وعامل بمعرض بالإعدام شنقا، وبرأت المتهم الثالث، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.



تعود أحداث القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أوليفيا ع إ إ" 27 عاما، ربة منزل، و"فادي س ف س" 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا، و"حسام أ م د م" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "فؤاد م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة (كلوزابكس) استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة (مشنقة) في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر، قاصدين من ذلك جميعا قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.