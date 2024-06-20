الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الأميرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، وطرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات.. وتم ضبط طرفى المشاجرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جهة اخرى قام الطب الشرعي في الإسكندرية، بسحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي أمام ستاد برج العرب، لتحليلها وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، ووصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب العينات اللازمة منه؛ تمهيدا لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

كانت نيابة العامرية ثان، قد أمرت أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى التسبب فى صدم مشجعتين من جماهير النادى الأهلى عقب المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعى النادى الأهلى أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.