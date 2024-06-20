تُعتبر وصفات الباستا بالوايت صوص والدجاج من الأطباق الشهية التي تجمع بين مذاق الباستا المفضلة ونكهة الدجاج المميزة، وتعد خيارًا مثاليًا لوجبة الغداء أو العشاء، وتتميز هذه الوصفة بالنكهة الغنية للصوص الكريمي والمكونات الطازجة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الباستا.





طريقة عمل الباستا بالوايت صوص والدجاج

مكونات:

- باستا (نودلز)، حسب الكمية المطلوبة

- صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- بصل مفروم ناعمًا

- فصوص ثوم مدقوقة

- زبدة

- زيت زيتون

- كريمة سائلة

- جبنة بارميزان مبشورة

- ملح وفلفل أسود

- أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الزعتر (اختياري للتزيين)





طريقة التحضير:

1. طهي الباستا:

- ضعي الماء في وعاء كبير وأضيفي الملح. أحضريه للغليان ثم أضيفي الباستا واتبعي تعليمات التعليب حتى تصبح الباستا مطهية بشكل مثالي. صفي الباستا واتركيها جانبًا.





2. تحضير صلصة الوايت:

- في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قومي بذوبان الزبدة مع زيت الزيتون. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا، ثم أضيفي الثوم المدقوق وقلبي لمدة دقيقة حتى ينتشر العطر.





3. إضافة الدجاج:

- أضيفي قطع الدجاج المقطعة إلى المقلاة وقلبيها حتى تنضج وتتحمر بشكل خفيف.





4. إعداد الصوص:

- بعد أن ينضج الدجاج، أضيفي الكريمة السائلة إلى المقلاة وقلبيها جيدًا مع الدجاج والبصل والثوم. دعي الصوص يغلي ويتكاثف قليلاً لمدة حوالي 3-5 دقائق حتى يتماسك قليلاً.





5. إضافة الباستا:

- أضيفي الباستا المستوية إلى المقلاة وقلبيها بلطف حتى تتشرب الباستا بالصوص الكريمي.





6. التبليغ والتقديم:

- قدمي الباستا بالوايت صوص والدجاج ساخنة. قدميها مع رشة من البارميزان المبشور والأعشاب الطازجة كتزيين إضافي إذا رغبت.

بهذه الطريقة، ستحصلين على طبق باستا لذيذ مع صوص كريمي غني وقطع دجاج مشوية.