نسرين طافش تتألق بالكروب توب ومكياج ناعم عبر انستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء استمتاعها بقضاء عطلة صيفية مميزة، ولفتت الأنظار بقوام ممشوق وجمال ساحر.

وبدت نسرين طافش بسوت ضيفية جذابة، ضمت بنطال وقميص باللون الأبيض مع النبيتي، وربطته على خصرها ومسقت معه توب قصير باللون الأبيض، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت سليبر باللون الابيض؛ ليتماشى مع إطلالتها.





وتزينت نسرين طافش بمجوهرات راقية ضمت عقد متوسط الطول، وأقراط تحمل إسم دار الأزياء العالمية "Chanel"؛ ليضيف لمسة راقية للوك.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين تصفيفة شعر تتماشى مع الأجواء الصيفية، فقامت بربط خصلاتها شكل كعكة، لتعكس جمالها وأنوثتها.





ووضعت نسرين مكياج ناعم يتماشى مع اللون الصيفي المثير، فحددت ملامحها ببلاشر وردي، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم، وإرتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأبيض والأسود؛ لتتناغم مع الستايل.







أحدث أعمال نسرين طافش

وشاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات، أبرزها مسلسل "بدون مقابل" الذي يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي للإرهاب، وتلعب فيه دور إعلامية وزوجة ضابط شرطة متقاعد "هاني رمزي".





بالإضافة إلى ذلك، انتهت من تصوير فيلم "السيستم"، وهو فيلم اجتماعي كوميدي رومانسي تشارك في بطولته مع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي كما شاركت في فيلم "بنقدر ظروفك" بدور صاحبة قناة طبخ على اليوتيوب، وهو فيلم كوميدي اجتماعي

نسرين أيضًا بانتظار عرض فيلم "في القلب" الذي انتهى تصويره منذ فترة ويشاركها البطولة فيه خالد سليم، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية

هذا بالإضافة إلى استعدادها للتحضير لفيلم "المصيف" بعد انسحاب زينة من بطولته، حيث ستظهر بشخصية تعمل في مجال تصميم الأزياء.