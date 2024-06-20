مجازر القليوبية: 1009 رؤوس ماشية تم ذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى

أكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى استقبال 1009 رأس ماشية تنوعت ما بين أبقار وجاموس وأغنام خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث أنه تم فتح أبواب المجازر من الثامنة صباحا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حتي غروب الشمس اليوم، وتم ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان.



وأنه يوجد بالمحافظة 30 مجزر ونقطة ذبيح، منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مجزر ونقطة ذبيح بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه، من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك تأكيدا لدور محافظة القليوبية، بتنظيم المجازر والأضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث يوجد بالمحافظة 30 مجزر ونقطة ذبيح، منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على تحرير محاضر مخالفات رادعة للمواطنين الذين يذبحون بالشوارع أو بالمناطق غير المخصصة.