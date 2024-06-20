سعرها تجاوز ١١ مليون جنيه.. عمرو دياب يعود للعشرينات بإطلالة شبابية واكسسوارات فخمة (صور)

يعيش الهضبة عمرو دياب انتعاشة فنية وسط جمهوره، في الفترة الحالية، بعد أزمة الشاب المصفوع التي تسببت في تعرضه لهجوم عنيف من الكثيرين استمر لأيام متتالية.

عمرو دياب

عمرو دياب يشعل عيد الأضحى بحفلات في لبنان ودبي ترفع شعار كامل العدد

أحيا عمرو دياب مجموعة من الحفلات في عيد الأضحى المبارك، كانت آخرها أمس الثلاثاء في دبي، والتي شهدت حضور جماهيرى غفير، بالإضافة إلى حفله الغنائي الذي كان قد أحياه في لبنان، وتألق خلاله بإطلالة شبابية أنيقة خطفت أنظار محبيه.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

سعر اطلالة عمرو دياب في حفل لبنان

اعتمد الهضبة لوك شبابي جذاب، حيث ارتدى قميصًا باللون الأبيض، مطرزًا بالكروشيه بتوقيع العلامة التجارية All Saints ، ويصل سعره إلى 219 دولار، أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري.

كما تزين عمرو دياب بعقد ذهبي يحمل شعار دار Van Cleef، والذي وصل سعره إلى 8 آلاف دولار، بالإَضافة إلى ساعة فخمة ومميزة من دار Audemars Piguet ، وهي من طراز Royal Oak Chronograph، ويصل سعرها إلى 215 ألف دولار، أي ما يعادل 10 مليون و258 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب

في الوقت نفسه، نسق الهضبة إطلالته مع نفس أساوره التي ارتداها في حفل الجونة في عيد الفطر، إحداها ذهبية ومرصعة بالماس من مختلف دور المجوهرات الكبرى، ومن بينها سوار من دار Van Cleef Arpels، وهو مصممًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومطرز بماسات، ويصل سعره إلى 14 ألف و500 دولار، أي ما يعادل 700 ألف جنيه مصري.

كما ارتدى بجانب السوار، اثنين آخرين من تصميم دار Cartier، بطراز Love Bracelet، باللونين الفضي والذهبي، ويصل سعر الواحدة إلى 7900 دولار، أي ما يعادل 383 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب

أحدث أغاني عمرو دياب

على صعيد آخر، طرح عمرو دياب مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "تتحبي"، وحققت نجاحًا ضخمًا، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية "تتحبى": (الدلع يِتشال له ناسه، والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى ..

عمرو دياب

تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني، هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه، وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي، يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي).

عمرو دياب يعود للسينما بفيلم سينمائي مع نانسي عجرم برعاية تركي ال الشيخ

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أعلن عن مفاجأة كبرى لجمهور الهضبة، مشيرًا إلى تحضيره لمشروع فيلم سينمائي يجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك على هامش حضوره فعاليات العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3 .. القاضية" في السعودية.

عمرو دياب

ونشر تركي الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" فيديو لقائه مع الهضبة عمرو دياب في الرياض، وأرفقه بتعليق: "مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي ... عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل وأبي فوق الشجرة ورصيف نمرة خمسة".