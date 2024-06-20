ضبط حاله بناء مخالفه بشرق شبرا الخيمة

أجرى اليوم اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، جولة مرورية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، ضمن أعمال اجازة عيد الأضحى المبارك، بحضورمحمود عدوان نائب رئيس الحى وكلا من مسئولى الادارات الهندسية والاشغالات والمتابعه والمخلفات الصلبة والبيئة.

وعلي غرار ذلك تم ضبط حاله بناء بالمخالفه للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ والمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائية.

وتم ايقاف الاعمال ومصادره تريسكل يستخدم فى نقل مواد البناء وتم التعامل الفورى والتحفظ عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

وأكد السكرتير العام المساعد بضروره تكثيف المرور الميدانى لضبط المخالفات.

كما وجه بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونية مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .