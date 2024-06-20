سحب عينة دم من السائق المتسبب فى مصرع مشجعتين الأهلي

قام الطب الشرعي في الإسكندرية، بسحب عينات من دم سائق السيارة النقل المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي أمام ستاد برج العرب، لتحليلها وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، ووصل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب العينات اللازمة منه؛ تمهيدا لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى تعاطيه المخدرات.

كانت نيابة العامرية ثان، قد أمرت أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى التسبب فى صدم مشجعتين من جماهير النادى الأهلى عقب المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعى النادى الأهلى أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو، يقودها "ف. ع. ح." لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها.. وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من القاء القبض على السائق، وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة فى الواقعة.