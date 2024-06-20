إزالة 4 حالات تعد بقرية الحلفاية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية لعدد ٤ حالات بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية .

جاء ذلك بحضور حسام مبارك رئيس مجلس قروى الحلفاية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه اثناء المرور والمتابعة لرئيس القرية تم رصد عدد 4 حالات بناء مخالف ( حالتين بناء على ارض زراعية ) و ( حالتين بناء على أرض املاك دولة ) تم تنفيذ الازالة الفوريه لهم .

وكان بيانهم كلاتى :- المخالفة الاولى بقرية الحلفاية بحري، عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع ٣ تقريبا على مساحة ٤ قيراط تقريبا.

والمخالفة الثانية بقرية الحلفاية بحري عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ١ قيراط تقريبا بارتفاع ١ م تقريبا وهما بناء على ارض املاك دولة .

أما المخالفة الثالثة كانت بقرية الرئيسية عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ١ قيراط بارتفاع ٣ م تقريبا، المخالفة الرابعة بقرية الرئيسية عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع ٣ م تقريبا على مساحة ١ قيراط و ١٢ سهم تقريبا، وجميع الحالات بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، وتمت الازالة حتى سطح الارض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ قنا : 119 ألف مستفيد فى 110 قرية ضمن مشروع صك الأضحية لمؤسسة مصر الخير

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نفذت مؤسسة مصر الخير حملة صكوك الأضاحي من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال ايام عيد الأضحى المبارك وتم توزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وقال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال ايام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 23811 أسرة بإجمالي 119055 مستفيد في 110 قرية و204 قرية تابعة بنطاق مراكز المحافظة التسعة ، بالتعاون مع 92 من الجمعيات الاهلية الشريكة ، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة. ، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأضاف عمران، أن عملية الذبح تمت بعدد 5 مجازر حكومية تحت الاشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، لافتا ان مؤسسة مصر الخير قامت بمراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من خلال اقرب جمعية اهلية شريكة.