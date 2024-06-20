قرحة الفم المستمرة علامة على الإصابة بمرض سرطان اللسان

سرطان اللسان، وهو نوع من سرطان الرأس والرقبة، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

النوع الأكثر شيوعًا من سرطان اللسان يسمى سرطان الخلايا الحرشفية، والخلايا الحرشفية هي خلايا رقيقة ومسطحة توجد على سطح الجلد واللسان، وفي الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وكذلك في الغشاء المخاطي للفم والحلق والغدة الدرقية والحنجرة.

وأفاد خبراء من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن ظهور سرطان الخلايا الحرشفية في اللسان يتم تعزيزه عن طريق التدخين وتعاطي الكحول والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وفي حديثه عن أعراض سرطان اللسان، أشار الأطباء إلى أن قرحة الفم المستمرة قد تشير إلى احتمال كبير للإصابة بهذا المرض.

وحدد أطباء الأورام أن الأعراض الرئيسية لسرطان اللسان هي ألم اللسان وظهور قرحة لا تلتئم لفترة طويلة.

أعراض أخرى لسرطان اللسان

بقعة حمراء أو بيضاء على اللسان لا تزول.

التهاب الحلق المستمر.

ألم عند البلع.

الشعور بالتنميل في الفم.

حرقان في اللسان.

مشاكل في حركة اللسان أو الكلام.

ألم في الأذن (نادر).

يجب على الأشخاص الذين يلاحظون هذه الأعراض تحديد موعد مع طبيبهم.

ما لا تعرفه عن سرطان اللسان

سرطان اللسان هو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في اللسان. يبدأ اللسان من الحلق ويمتد إلى الفم ويتكون اللسان من عضلات وأعصاب تساعد على حركته ووظائفه، مثل التذوق. يساعد اللسان على عمليات التحدث وتناول الطعام والبلع.

يختلف سرطان اللسان الذي يبدأ في الفم عن ذلك الذي يبدأ في الحلق.

في الفم، يُطلق على سرطان اللسان سرطان اللسان الفموي. ويمكن أن يسبب ظهور الأعراض على الفور. وقد يلاحظها الطبيب العام أو طبيب الأسنان أو أي فرد آخر من فريق الرعاية الصحية أولاً لأنه يمكن رؤية هذا الجزء من اللسان وفحصه بسهولة.

في الحلق، يُطلق على سرطان اللسان سرطان اللسان البلعومي. وقد ينمو لبعض الوقت قبل أن يسبب ظهور أعراض. عندما تظهر الأعراض، يكون لها العديد من الأسباب المحتملة غالبًا. إذا كنت مصابًا بالتهاب الحلق أو ألم في الأذن، فقد يتحقق فريق الرعاية الصحية أولاً من الأسباب الأخرى غير السرطان. يصعب ملاحظة السرطان في مؤخرة اللسان وفحصه. لهذه الأسباب، غالبًا لا يُكتشف ال