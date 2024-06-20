تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية غير صحيحة، ومخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة.

وذكر نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن من غير المعقول أن تحجب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين أقل ما يمكن قوله هو أن الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس.

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وأوضح كيربي أن فكرة توقف أميركا عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها للدفاع عن النفس ليست دقيقة على الإطلاق.

وقال البيت الأبيض إنه لم يكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، مضيفا « لقد عبرنا بوضوح تام عن خيبة أملنا العميقة إزاء فيديو نتنياهو.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيجتمعان مع سوليفان بينما تُعاد جدولة اجتماع حوار استراتيجي أكبر.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن بلينكن سيجتمع مع المستشارين الإسرائيليين في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأوضح مسؤول البيت الأبيض أن الاجتماع الأوسع لم يُلغ لكن لم يجر الانتهاء بعد من تفاصيله.

وقال في غضون ذلك، تعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين على مدار الأسبوع على مستوى خبراء ومسؤولين كبار بخصوص مجموعة موضوعات.

ونشر نتنياهو يوم الثلاثاء مقطع فيديو باللغة الإنجليزية قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده.