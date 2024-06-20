الأوقاف تعلن افتتاح 5 مساجد الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 5 مساجد يوم الجمعة 21 / 6 / 2024م.

أوضحت الأوقاف، أن منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023م حتى تاريخه 1052 مسجدًا منها 820 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و232 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 21/ 6 / 2024م عدد ( 12074 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 638 ) مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القليوبية

1. مسجد الحاج جمال أبو سلمى – قرية نقباس – مركز بنها ثان

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد الخليل إبراهيم – قرية هريف الشيخ تمي- أبو قرقاص

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد العتيق – القرية الثانية – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الغربية

4. مسجد الغايش – قرية القضابة - بسيون

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الرحمة الكبير – عزبة تمام كساب – إهناسيا