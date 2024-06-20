الأوقاف تستأنف انعقاد المجالس الحديثية السبت القادم

تعقد وزارة الأوقاف المصرية، المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024م عقب صلاة العصر بمسجد الاستقامة بالجيزة.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من علماء الحديث، وهم:

١. أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمياط سابقًا.

٢. أ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا.

٣. أ.د.م أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

٤. أ.د.م. محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

قراءة كتاب الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام

أوضحت الأوقاف، أن ذلك لقراءة كتاب "الرِّقَاق" ويقصد به الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام، من صحيح الإمام البخاري (رحمه الله تعالى) ، ويعقد هذا المجلس كل يوم سبت لمدة ثلاثة أسابيع للانتهاء من قراءة جميع أحاديث كتاب "الرِّقَاق" بصحيح الإمام البخاري (رحمه الله)، مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار لمن يحضر أو تحضر المجالس الثلاثة، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.