إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور، وذلك بكفالة مالية على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمة، 4 اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، نشر فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات دافعت المتهمة عن نفسها قائلة: “لم ارتكب أي فعل مخالف للقانون”.

وكشفت التحريات؛ أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، وتبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

و ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول.

بلاغ للنائب العام ضد هدير عبد الرازق

وقدم محام فى وقت سابق بلاغا للنائب العام ضد هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.

وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت.

وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.