Snap تدفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية للتمييز الجنسي

كشفت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أن شركة Snap Inc. وافقت على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها "بسبب التمييز والتحرش والانتقام المزعوم ضد النساء في الشركة". بدأت وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا التحقيق مع الشركة التي تقف وراء تطبيق Snapchat منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب مزاعم بأنها تمارس التمييز والانتقام ضد الموظفات. واتهمت الوكالة الشركة بالفشل في التأكد من حصول الموظفات على أجور متساوية على الرغم من فترة النمو السريع بين عامي 2015 و2022.

يُزعم أن النساء، وخاصة اللاتي يشغلن أدوارًا هندسية، تم تثبيطهن عن التقدم للحصول على الترقيات، وخسرنها أمام زملائهن الذكور الأقل تأهيلاً عندما فعلوا ذلك. وقالت الوكالة إنهم اضطروا أيضًا إلى تحمل التحرشات الجنسية غير المرغوب فيها وواجهوا الانتقام عندما تحدثوا. تم إعطاء الموظفات تقييمات سلبية للأداء، وحُرمن من الفرص، وتم إنهاء خدمتهن في النهاية.



وقال مدير CRD كيفن كيش في بيان: "في كاليفورنيا، نحن فخورون بعمل المبتكرين في ولايتنا الذين يمثلون القوة الدافعة لاقتصاد بلادنا". "نحن فخورون أيضًا بقوة قوانين الحقوق المدنية في ولايتنا، والتي تساعد على ضمان حماية كل عامل من التمييز وإتاحة الفرصة له للازدهار. تُظهر هذه التسوية مع Snapchat التزامًا مشتركًا بكاليفورنيا حيث يتمتع جميع العمال بفرصة عادلة في الحلم الأمريكي، يحق للمرأة الحصول على المساواة في كل وظيفة، وفي كل مكان عمل، وفي كل صناعة."

وتنفي Snapchat أن الشركة لديها مشكلة تتعلق بعدم المساواة في الأجور والتمييز الجنسي. وفي بيان أرسلته إلى بوليتيكو وبلومبرج، قالت إنها قررت التسوية فقط بسبب تكاليف وتأثير دعوى قضائية طويلة. "نحن نهتم بشدة بالتزامنا بالحفاظ على بيئة عادلة وشاملة في Snap، ولا نعتقد أن لدينا أي قضايا مستمرة تتعلق بالمساواة في الأجور أو التمييز أو التحرش أو الانتقام ضد النساء. بينما اختلفنا مع ادعاءات إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا و بعد التحليلات، أخذنا في الاعتبار تكلفة وتأثير التقاضي المطول، ونطاق التسويات الأخرى لـ CRD، وقررنا أنه من مصلحة الشركة حل هذه المطالبات والتركيز على المستقبل،" توضح الشركة.

وبموجب شروط التسوية، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل القاضي، سيتم تخصيص 14.5 مليون دولار من المبلغ الإجمالي للنساء اللاتي عملن كموظفات في شركة Snap Inc. في كاليفورنيا بين عامي 2014 و2024. وسيُطلب من الشركة أيضًا الحصول على حصة ثالثة. - يقوم مراقب الحزب بمراجعة امتثاله للتحرش الجنسي والانتقام والتمييز.

كانت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا هي نفس الوكالة التي رفعت دعوى قضائية ضد Activision Blizzard في عام 2021 واتهمت الشركة بتعزيز ثقافة "الصبي الشقيق" التي شجعت على تفشي كراهية النساء والتحرش الجنسي. ووجدت الوكالة أيضًا أنه تم تجاهل النساء في الشركة للحصول على الترقيات وكان يحصلن على أجور أقل من زملائهن الذكور. واستقرت مع مطور ألعاب الفيديو في أواخر عام 2023 مقابل 54 مليون دولار، على الرغم من أنها اضطرت إلى سحب ادعاءاتها بوجود تحرش جنسي على نطاق واسع في الشركة.